Riconoscimento del sommergibile Velella quale Sacrario militare subacqueo | 3mila firme raccolte la petizione continua

L’Associazione Salerno 1943 comunica che la petizione per il riconoscimento del sommergibile “Velella” come Sacrario militare subacqueo ha raccolto oltre 3.000 firme. La petizione prosegue per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza storica e simbolica di questo sito. Il riconoscimento ufficiale contribuirebbe a preservare la memoria e il rispetto per le vittime e il patrimonio subacqueo.

Il relitto Velella diventi un sacrario militare subacqueo - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile "Velella" quale sacrario militare subacqueo. ansa.it

Sommergibile Scirè diventa sacrario, ok Senato alla legge - L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento, come sacrario militare, del relitto del sommergibile Scirè che fu assegnato alla flottiglia X Mas e affondato nel 1942 con 60 ... ansa.it

Sommergibile “Velella”: superate le 3.000 firme per riconoscimento Sacrario militare subacqueo - facebook.com facebook

