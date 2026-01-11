Aumentare controlli e telecamere La petizione | raccolte già 630 firme
La petizione per aumentare controlli e telecamere ha già raccolto oltre 630 firme. Le proposte includono pattuglie serali, l’installazione di caditoie antifurto vicino ai negozi, telecamere nelle zone più rischiose, miglioramenti dell’illuminazione e incontri con i residenti. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità del quartiere, coinvolgendo la comunità nel processo di tutela e prevenzione.
Intensificare i controlli con pattuglie soprattutto nelle ore serali, installare caditoie con gancio antifurto almeno nelle vicinanze degli esercizi commerciali come ci sono già in altri comuni, installare telecamere nelle zone più a rischio, aumentare o migliorare i punti luci, monitorare le aree più esposte a degrado, convocare ulteriori incontri con i residenti per raccogliere segnalazioni. Sono queste alcune delle richieste che l’associazione San Paolo & Borgonuovo Insieme Ets ha avanzato lanciando una raccolta di firme per presentare un esposto al questore di Prato in merito alle continue spaccate nei negozi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
