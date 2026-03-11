Pestaggi e roghi Montacuto esplode | brande finite in carcere si dorme sul pavimento

Nel carcere di Montacuto si è acceso un focolaio di tensione con episodi di violenza e incendi che hanno portato alla distruzione di alcune brande. La situazione è diventata critica, tanto che alcuni detenuti sono costretti a dormire sul pavimento. La polizia penitenziaria è intervenuta per contenere le tensioni e riportare la calma nella struttura.

ANCONA Una bomba pronta ad esplodere. Nel carcere di Montacuto le prime micce di una situazione ormai emergenziale si sono già accese. Il primo problema: il sovraffollamento cronico. Stando ai dati del Ministero della giustizia (aggiornati al 9 marzo) la casa circondariale ospita attualmente 361 detenuti a fronte di una pianta organica di 256. Ci sono, dunque, 105 reclusi in più. Le conseguenze Cosa vuol dire? Anzitutto le celle sono state riempite in ogni loro spazio vitale, tanto che non bastano neanche più i letti. Almeno dieci detenuti sono costretti a dormire sui materassi buttati a terra. Nessuna rete, nessuna branda. Un clima di...