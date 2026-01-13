Allarme sovraffollamento nel carcere di Rebibbia | Stanze della socialità occupate da brande

Il carcere di Rebibbia sta affrontando un grave problema di sovraffollamento, con le stanze dedicate alle attività sociali attualmente occupate da brande. Questa situazione evidenzia una criticità nella gestione degli spazi e solleva preoccupazioni sulla condizione dei detenuti. La carenza di ambienti adeguati potrebbe influire sulla qualità delle attività sociali e sulla tutela dei diritti fondamentali. La questione richiede interventi tempestivi e mirati per garantire condizioni più umane.

"Le stanze della socialità sono occupate da brande". Allarme sovraffollamento nel carcere di Rebibbia. Un problema endemico aumentato in seguito al crollo della volta del carcere di Regina Coeli. A lanciare l'allarme il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

