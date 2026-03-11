Pesce luna intrappolato nel porto | i vigili del fuoco tentano di salvarlo

Un pesce luna è rimasto intrappolato nelle acque del porto di Brindisi, vicino alle Sciabiche, e i vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di liberarlo. L’esemplare si trovava in difficoltà e le squadre di soccorso hanno avviato le operazioni di salvataggio. L’episodio si è verificato nelle acque portuali della città.

BRINDISI - Un esemplare di pesce luna è rimasto intrappolato nelle acque del porto, nei pressi delle Sciabiche. L'allerta è arrivata, poco dopo le 21 di oggi (mercoledì 11 marzo 2026) alla capitaneria di porto, che ha attivato anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.