Vigili del Fuoco a Crotone soccorrono un cane intrappolato nel fango a Gabella

I vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti ieri a Gabella per salvare un cane rimasto intrappolato nel fango. L’animale si era avventurato in un’area fangosa e non riusciva più a uscire. I pompieri sono arrivati sul posto, hanno scavato e liberato il cane, che ora sta bene.

**Un cane bloccato nel fango, soccorso dai vigili del fuoco di Crotone.** A Gabella, in provincia di Crotone, un animale è stato soccorso in un'area fangosa dopo essere rimasto intrappolato nel terreno. Il salvataggio è avvenuto poco prima delle 14:00 di oggi, 5 febbraio 2026, grazie all'intervento rapido del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il cane, in stato di evidente difficoltà, era rimasto fermo in una zona particolarmente impervia, dove il fango lo teneva prigioniero. Le condizioni dell'animale, apparentemente ferito o affaticato, avevano richiesto un intervento urgente. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra specializzata, hanno raggiunto la posizione e con precisione hanno liberato il cane dalla morsa del terreno.

