VIDEO Cervo intrappolato nel lago ghiacciato soccorso dai Vigili del fuoco

Oggi i Vigili del fuoco di Tarvisio sono intervenuti al lago di Cave del Predil per soccorrere un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’animale e rimuoverlo dalla situazione di pericolo. La presenza dei soccorritori ha permesso di intervenire tempestivamente, contribuendo a preservare la vita dell’animale e a prevenire ulteriori rischi.

Nella mattinata di oggi la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarvisio è intervenuta al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, per soccorrere un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio. L'animale era sprofondato parzialmente nel lago ghiacciato e non.

