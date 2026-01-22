Trasferte vietate per i tifosi del Pescara fino al 15 febbraio

La società Delfino Pescara 1936 ha comunicato il divieto di trasferte per i propri tifosi fino al 15 febbraio. Questa misura mira a garantire la sicurezza di tutti durante le prossime settimane. I supporter sono invitati a rispettare le disposizioni e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali. Restano comunque validi gli impegni e le attività della squadra, con l’attenzione rivolta alla tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Trasferte vietate per i tifosi del Pescara fino al prossimo 15 febbraio.A farlo sapere è la società Delfino Pescara 1936. Il divieto deriva da quanto disposto dal decreto del ministro dell'Interno del 20 gennaio 2026, notificato dalla questura di Monza. Le trasferte sono vietate ai tifosi pescaresi per il periodo dal 20 gennaio al 15 febbraio 2026. Il provvedimento prevede: chiusura del settore ospiti negli stadi in cui il Pescara disputerà gare in trasferta; divieto di vendita dei titoli di accesso per le suddette gare nei confronti delle persone residenti nella provincia di Pescara. Il provvedimento fa seguito ai fatti verificatisi in occasione della trasferta di Castellammare di Stabia.

