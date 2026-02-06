Fumogeni petardi e tafferugli nel derby | vietate tutte le trasferte dei tifosi del Novara Fc fino a fine anno

I tifosi del Novara Fc non potranno più seguire la squadra in trasferta fino alla fine dell’anno. Dopo i disordini nel derby, con fumogeni, petardi e tafferugli, la società ha deciso di vietare tutte le trasferte e di bloccare la vendita di biglietti a residenti di Novara e provincia. La misura mira a evitare altri problemi e a mantenere l’ordine durante le partite.

Fino a fine stagione i tifosi del Novara Fc non potranno più andare in trasferta e non solo, nessuno dei residenti a Novara e provincia potrà acquistare biglietti per le trasferte della squadra. Si tratta della decisione ferma e da pugno duro del Ministero dell'Interno pubblicata ieri, 5 febbraio, nella documentazione ufficiale. ll motivo: troppi tafferugli nel derby a Vercelli che si è disputato domenica scorsa 1 febbraio proprio fra Vercelli e Novara. Nel documento si parla di episodi gravi. Fumogeni, petardi sono stati lanciati dai tifosi novaresi arrivati in stazione a Vercelli in treno e che hanno rovinato anche una vetrina di un negozio; il caos sarebbe continuato sui bus con il lancio degli stessi fumogeni e simili dai finestrini.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Ministero ha deciso di vietare ai tifosi di Lazio e Napoli di seguire le loro squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi del Napoli di seguire la squadra in trasferta fino alla fine della stagione di serie A.

