Dal 26 al 29 marzo, in centinaia di piazze italiane, circa 3000 volontari partecipano alla vendita delle Colombe di Pace organizzata da Emergency. La manifestazione si svolge in diverse città per raccogliere fondi a favore di Gaza e dell'Ucraina. L'iniziativa coinvolge numerosi volontari che promuovono l'evento in tutta Italia.

La vendita delle Colombe di Pace organizzata da Emergency si terrà dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, con la presenza di circa 3000 volontari. In Abruzzo, e specificamente a Pescara, il dolce sarà reperibile in via Firenze all’angolo con corso Umberto e presso l’ingresso Madonnina dell’ospedale civile. L’iniziativa mira a finanziare le cure mediche gratuite per le vittime civili dei conflitti attivi a Gaza, in Ucraina e nel Sudan. Il prodotto, realizzato dalla storica pasticceria Vergani, pesa 750 grammi ed è composto da ingredienti semplici come farina, lievito madre naturale, burro e uova fresche provenienti da allevamento a terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: 3000 volontari vendono Colombe per Gaza, Ucraina

