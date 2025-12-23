Florida | i summit paralleli su Ucraina e Gaza

In questi giorni a Miami gli incontri paralleli sulla guerra ucraina e sul destino di Gaza (nello specifico il summit Usa- Egitto-Qatar-Turchia), a conferma che si tratta di conflittualità che corrono in parallelo. Altro indizio in tal senso la visita, negli stessi giorni, del senatore Lindsey Graham (nella foto) in Israele, dove domenica ha incontrato Netanyahu. Graham è ormai diventato il portavoce ufficiale dei neoconservatori, dopo John McCain e John Bolton (per citare gli ultimi), da cui l’importanza delle sue dichiarazioni votate, al solito, a incendiare il mondo. Il senatore è una cartina di tornasole delle aspirazioni dei neoconservatori Usa, i cui cuori, sempre che ne abbiano uno, sono votati alla realizzazione della Grande Israele, della quale Netanyahu e il profeta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

