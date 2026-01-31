Finti volontari della parrocchia vendono statuine | è una truffa

Finti volontari si aggirano per Signa, cercando di vendere statuine come se fossero della parrocchia. Don Matteo Ambu, parroco della pieve dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, avverte la gente: sono una truffa. Chi si presenta come volontario, ma non ha l’autorizzazione ufficiale, non deve essere creduto. La parrocchia invita a stare attenti e a chiedere sempre le credenziali prima di acquistare o donare.

Attenzione ai falsi volontari della parrocchia di Signa. Il messaggio arriva da don Matteo Ambu, parroco nella pieve dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo. "Mi è giunta voce di alcune persone che stanno girando per le case proponendo figure della Madonna o dei Santi in gesso a nome della parrocchia, in cambio di un'offerta – ha spiegato don Matteo in un messaggio audio che è poi girato fra i parrocchiani -. Io non ho autorizzato nessuno a fare questo genere di lavoro. Gli unici che stanno passando nelle case a benedire siamo io e don Darvin, quindi state attenti". Proprio in questi giorni sono appunto in corso le benedizioni delle case, il che accresce l'equivoco.

