Dopo tredici anni di attesa, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di sbloccare i lavori relativi alle opere compensative della terza corsia dell’A14 a Pesaro. La decisione riguarda l’avvio delle attività sui cantieri che erano stati sospesi per lungo tempo. La riattivazione dei lavori rappresenta un passo importante per la ripresa delle opere rimaste ferme in questa zona.

La Regione Emilia-Romagna ha finalmente sbloccato i cantieri per le opere compensative della terza corsia dell’A14 a Pesaro, ponendo fine a un blocco durato tredici anni. Il via libera arriva dalla giunta regionale guidata dal presidente Acquaroli, dopo che il Comune di Pesaro non era riuscito a completare il percorso nonostante la convenzione firmata molto tempo fa. Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come questo risultato rappresenti una svolta decisiva dopo un lungo periodo di immobilismo amministrativo locale. Le opere in questione includono la circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la rotatoria di Borgo Santa Maria, progetti essenziali per lo sviluppo economico del territorio pesarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pesaro: dopo 13 anni, la Regione sblocca i cantieri dell'A14

