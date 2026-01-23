Aspi pensa a una corsia jolly in A14 per ridurre le code causate dai cantieri | in Regione l' incontro coi sindaci

Aspi propone l’istituzione di una “corsia jolly” sulla A14 per migliorare la fluidità del traffico e minimizzare i disagi causati dai cantieri. In Regione si è svolto un incontro con i sindaci per discutere questa soluzione e istituire un tavolo permanente dedicato alla valutazione semestrale dei lavori e al monitoraggio dell’impatto sui territori. Un approccio condiviso volto a favorire una gestione più efficace delle opere in corso.

Una “corsia jolly” per alleggerire il traffico e ridurre le eventuali code e un tavolo permanente per condividere la valutazione semestrale dei lavori e valutarne l’impatto sui territori. Queste le due proposte arrivate dal tavolo di confronto tra Regione, Asp (Autostrade per l’Italia) e i sindaci dei comuni costieri abruzzesi attraversati dalla A14 e dunque alle prese con i disagi che i tanti cantieri che interessano il tratto abruzzese, continuano a causare. Confermato lo stop dei lavori nel periodo di Pasqua e durante i ponti successivi. È stata la Regione a ospitare l’incontro alla presenza degli assessori alle Infrastrutture e alle Attività Produttive Umberto D’Annuntiis e Tiziana Magnacca.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cantieri infiniti sulla A14, l'Ali Abruzzo contro Salvini: "Nessuna data e disagi continui, vicini a sindaci e cittadini"Lungo la A14, i lavori di costruzione e manutenzione continuano senza una tempistica certa, generando disagi costanti per gli utenti e le comunità locali.

Lavori al Ponte Nuovo, incontro coi sindaciIl ponte Nuovo, attualmente chiuso per lavori di manutenzione, sta generando disagi agli utenti della strada.

