Ciclovia Foglia | Ancona e Pesaro definiscono il tracciato la Regione Marche sblocca fondi e via ai lavori

Ancona e Pesaro hanno deciso di definire il tracciato della ciclovia Foglia, dopo che la Regione Marche ha sbloccato i fondi necessari. I lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, portando una rete ciclabile più lunga tra le due città e i loro quartieri. Il progetto mira a collegare i centri urbani ai borghi lungo il fiume Foglia, creando un percorso sostenibile e sicuro per i ciclisti.

Ciclovia del Foglia: Ancona e Pesaro accelerano sul progetto per un corridoio verde tra città e borghi. Un passo avanti significativo per la ciclovia del Foglia, un'infrastruttura che collegherà Pesaro e Borgo Santa Maria attraverso un percorso dedicato lungo il fiume. L'incontro del 18 febbraio 2026 tra il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, l'assessora alla Viabilità, Sara Mengucci, e l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici, Francesco Baldelli, ha sbloccato la fase operativa del progetto, con la Regione pronta a fornire il supporto necessario per avviare i lavori. Un tracciato studiato per la sicurezza e la continuità.