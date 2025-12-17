A4 | chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La A4 Milano-Brescia sarà chiusa temporaneamente nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, durante una notte. La chiusura è necessaria per permettere ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia, garantendo la sicurezza e l’efficienza della viabilità.

a4 chiusura notturna del tratto dalmine capriate verso milano

© Ecodibergamo.it - A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano

IL CANTIERE. La A4 Milano-Brescia sarà chiusa per una notte nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, per consentire ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: A1, chiuso per una notte il tratto Fidenza-Fiorenzuola verso Milano

Leggi anche: Ordigno bellico da disinnescare allo snodo dell'A4: chiude un tratto per chi viaggia verso Milano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

POLLA CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE

Video POLLA CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE

a4 chiusura notturna trattoA4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano - dalle 22 di giovedì 18 dicembre alle 5 di venerdì 19 dicembre. ecodibergamo.it

a4 chiusura notturna trattoA4 CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI MONZA-MILANO VIALE CERTOSA E CORMANO-MONZA - A4 CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI MONZA- trasporti-italia.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.