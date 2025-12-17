A4 | chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano
La A4 Milano-Brescia sarà chiusa temporaneamente nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, durante una notte. La chiusura è necessaria per permettere ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia, garantendo la sicurezza e l’efficienza della viabilità.
IL CANTIERE. La A4 Milano-Brescia sarà chiusa per una notte nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, per consentire ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano - dalle 22 di giovedì 18 dicembre alle 5 di venerdì 19 dicembre. ecodibergamo.it
