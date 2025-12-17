A4 | chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano

La A4 Milano-Brescia sarà chiusa temporaneamente nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, durante una notte. La chiusura è necessaria per permettere ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia, garantendo la sicurezza e l’efficienza della viabilità.

