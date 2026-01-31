Borello al buio da tre sere atmosfera spettrale per colpa di un guasto | si chiede la pronta riattivazione del servizio

Da tre sere Borello resta senza luce. I lampioni delle vie principali sono spenti da giovedì, con quattro su cinque che non funzionano. La frazione periferica di Cesena si trova al buio, creando una situazione difficile per chi ci vive. Chiedono che il problema venga risolto al più presto.

