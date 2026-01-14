Perugia Montevago dà speranze a Tedesco Calapai si ferma Angella invece torna

A Perugia, Montevago offre nuove speranze a Tedesco, mentre Calapai si ferma e Angella torna a disposizione. Con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout, gennaio sarà un mese decisivo per i biancorossi, che cercano continuità e miglioramenti nelle prestazioni per risalire la classifica. La squadra si prepara a affrontare le sfide cruciali di un periodo che potrebbe determinare il resto della stagione.

Il mese di gennaio è quello che dovrà proiettare i biancorossi con due piedi fuori dalla zona play out. Perché c’è un fattore-Curi da sfruttare, anche se il primo colpo, con il Bra, è esploso per metà. La gara di domenica con il Gubbio e poi quella con il Ravenna, dopo la trasferta di Ascoli, sono appuntamenti importanti, difficili ma al tempo stesso anche stimolanti. Giovanni Tedesco ieri ha ritrovato la squadra dopo il giorno libero, tra notizie incoraggianti e altre meno. Daniele Montevago, uscito all’intervallo con il Bra, si è sottoposto agli accertamenti al ginocchio che hanno escluso complicazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, Montevago dà speranze a Tedesco. Calapai si ferma, Angella invece torna Leggi anche: Calcio serie C, il Perugia ritrova Angella per il Gubbio. Anche Montevago spera Leggi anche: VIDEO Giovanni Tedesco torna al Perugia. Il primo allenamento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perugia, Montevago dà speranze a Tedesco. Calapai si ferma, Angella invece torna - L’attaccante oggi ai box è un ex del Gubbio e cerca riscatto dopo i sei mesi con poche luci con i rossoblù di Piero Braglia ... sport.quotidiano.net

Il Perugia ha i numeri: parola di bomber. Montevago: "Siamo forti, dobbiamo crederci" - La condizione non era al top, Vincenzo Cangelosi ha scelto di cambiare strategia e ha lasciato Daniele Montevago fuori nella gara con il Gubbio. msn.com

Buone notizie per Daniele Montevago, l'attaccante del Perugia che ieri si era infortunato nel finale del primo tempo del match contro il Bra: gli accertamenti diagnostici al ginocchio destro svolti oggi avrebbero evidenziato "solo" un problema risolvibile in pochi facebook

SERIE C SKY WIFI | Montevago uomo del match in Guidonia Montecelio 1937 Fc-Perugia 1-2. La sua conferenza stampa. #SerieCSkyWiFi #GuidoniaMontecelio1937Fc #GuidoniaMontecelio #Perugia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.