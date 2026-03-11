Perugia Coldiretti sfila con venti trattori | Difendere i redditi delle imprese

Perugia, 11 marzo 2026 - Hanno sfilato con trattori, bandiere e slogan gli agricoltori della Coldiretti. Hanno invaso pacificamente il centro storico di Perugia, manifestando da piazza Partigiani fino ai palazzi della Regione Umbria. Ai giardini Carducci, tra gazebo e palloncini gialli, dal palco allestito davanti a palazzo Cesaroni, la confederazione ha spiegato i motivi della manifestazione. Le ragioni della mobilitazione. "Siamo qui - spiega il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti - a difesa del reddito delle imprese e del futuro produttivo del territorio". Venti i mezzi che hanno sfilato seguiti da un corteo di partecipanti arrivati da tutta l'Umbria con una trentina di pullman, per un totale di circa duemila partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, Coldiretti sfila con venti trattori: "Difendere i redditi delle imprese"