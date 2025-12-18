PAC e sovranità alimentare Coldiretti Avellino sfila a Bruxelles

Oggi Coldiretti Avellino si unisce alla manifestazione a Bruxelles, portando avanti la battaglia per la sovranità alimentare e contro le politiche della Commissione Europea. Una mobilitazione per ribadire l’importanza di una politica più vicina alle esigenze dei produttori e dei territori, superando la tecnocrazia e valorizzando l’agricoltura italiana. Un gesto di impegno e di difesa dei valori che stanno alla base del nostro cibo e della nostra economia.

Anche Coldiretti Avellino sfilerà lungo le strade di Bruxelles nella giornata odierna per dire no alle politiche della Commissione Europea e chiedere che la politica prenda il posto della tecnocrazia. Malgrado gli annunci relativi agli interventi finalizzati al sostegno al mondo agricolo, infatti, si continua a portare avanti un piano che prevede il taglio di 90 miliardi di euro alla Pac, di cui 9 miliardi sottratti all'agricoltura italiana, colpendo direttamente redditi, produzioni e sicurezza, e mettendo a rischio la sovranità alimentare di 450 milioni di cittadin i.

