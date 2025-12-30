I giovani di Coldiretti salutano il 2026 con i trattori | dai campi veronesi un luminoso messaggio di fiducia
I giovani di Coldiretti concludono il 2025 con un gesto simbolico nei campi di Verona, trasmettendo un messaggio di fiducia e continuità. Dalle piazze di Bruxelles ai terreni veronesi, questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per il futuro dell’agricoltura italiana. Un segnale di speranza e determinazione per affrontare le sfide del settore nei prossimi anni.
Dalle piazze di Bruxelles ai campi della provincia di Verona, i giovani agricoltori di Coldiretti chiudono il 2025 con un’iniziativa simbolica che guarda al futuro. Per il quarto anno consecutivo, oltre sessanta mezzi agricoli sono stati utilizzati per comporre una grande scritta augurale, questa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
