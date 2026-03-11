Con il prezzo del gas che supera i 54 dollari a megawattora e il greggio che si avvicina ai 100 dollari al barile, si riaccendono le discussioni sull’autonomia energetica. Persino figure politiche che in passato avevano mostrato posizioni diverse ora sembrano ripensarci, mentre altre restano ferme sulle loro scelte. La situazione evidenzia un cambiamento nelle prospettive di alcuni protagonisti del panorama energetico.

Adesso che il prezzo del gas oscilla intorno ai 54 dollari a megawattora, cioè oltre il 20 per cento in più di due settimane fa, e il greggio sfiora i 100 dollari al barile, tutti riscoprono l’urgenza dell’autonomia energetica. «L’Italia dipende troppo, più della media europea e delle principali economie occidentali, dalle fonti fossili importate», spiega il Corriere della Sera. «Consumiamo più energia di quanta ne produciamo e per soddisfare i nostri bisogni ci riforniamo da un parterre diversificato di fornitori. Ma questa dipendenza, unita al carattere manifatturiero ed energivoro dell’economia, può tradursi in un mix pericoloso quando gli equilibri geopolitici traballano», osserva Repubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Persino Ursula si ricrede sul nucleare, la Schlein no

