Iran, si tratta sul nucleare. Netanyahu vola da Trump

Dopo settimane di tensioni, si riapre la trattativa sul nucleare iraniano. Il premier israeliano Netanyahu vola negli Stati Uniti da Trump, mentre le parti cercano un’intesa che possa sbloccare la crisi. Teheran chiede la sospensione delle sanzioni, ma ancora non c’è un accordo definitivo. La strada resta in salita, mentre si aspettano sviluppi importanti nei prossimi giorni.

Cresce la speranza per un accordo sul nucleare iraniano dopo l’annuncio del regime di Teheran che però chiede la sospensione delle sanzioni. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si reca a Mar-a-Lago per incontri con Donald Trump, affrontando temi come Gaza, Iran e Libano.

Il presidente americano Donald Trump ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, Florida.

