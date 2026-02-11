Taranto niente acqua da giorni nel palazzo | sgombero Dieci famiglie

A Taranto, dieci famiglie sono state costrette a lasciare il loro palazzo in viale Jonio. I vigili del fuoco avevano verificato che nell’edificio mancava completamente l’acqua, e ora si trovano fuori casa con bambini e persone con disabilità. La situazione è diventata insostenibile, e le autorità hanno deciso di evacuare per motivi di sicurezza.

Evacuazione di un palazzo in viale Jonio a Taranto. Ci sono anche bambini e persone con disabilità fra le dieci famiglie che hanno lasciato l'immobile per il quale i vigili del fuoco, giorni fa, avevano verificato la totale assenza di acqua. Anche il Comune è impegnato con gli uffici competenti in particolare quelli delle Politiche sociali. Ne dà notizia Antenna sud. L'articolo Taranto, niente acqua da giorni nel palazzo: sgombero Dieci famiglie proviene da Noi Notizie..

