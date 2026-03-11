Perde il controllo del camion e finisce nel fosso | due giovani trasportati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel Ravennate quando un camion ha perso il controllo e si è infine fermato in un fosso. Due giovani sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate nello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri avvenuti nella stessa zona negli ultimi tempi.

Si conta un altro incidente stradale nel Ravennate, dopo lo scontro fra due veicoli avvenuto nella mattinata di mercoledì. Stavolta tutto è avvenuto attorno alle 16 nella zona di Alfonsine, in via Torretta, all'altezza del civico 71. Qui per cause in corso di accertamento da parte della Polizia.