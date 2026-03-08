Perde il controllo della Bmw e finisce ribaltato nel fosso

Un automobilista ha perso il controllo della sua Bmw, finendo ribaltato in un fossato lungo una strada della provincia di Padova. L’incidente si è verificato questa mattina, coinvolgendo un solo veicolo e senza altri mezzi o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre il conducente e mettere in sicurezza l’area.

Sfiorata la tragedia ieri 7 marzo a San Martino di Lupari. Un ventunenne è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita Perde il controllo della Bmw e finisce ribaltato nel fossato. Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Ieri 7 marzo attorno alle 15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Maglio a San Martino di Lupari per la fuoriuscita autonoma di strada di un’auto, una Bmw 320, che si è capovolta: ferito grave il passeggero. La squadra dei pompieri arrivata dal distaccamento di Cittadella ha lavorato con cesoia e divaricatore idraulici per estrarre il passeggero incastrato, un ragazzo di 21 anni, ed affidarlo alle cure del personale medico del Suem 118. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fossatoHa perso il controllo dell'auto ribaltandosi e finendo la corsa nel fosso adiacente la carreggiata.

Leggi anche: Incidente stradale all’alba: guidatore perde il controllo e finisce nel fosso

Una raccolta di contenuti su Perde il controllo della Bmw e finisce....

Temi più discussi: Perde il controllo della moto, 36enne morto nel Bolognese; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per due persone bloccate nel mezzo: in azione i soccorsi; Perde il controllo della moto: 36enne morto in strada a Castenaso; Perde il controllo della Bmw e si schianta contro una recinzione.

Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero: la vittima è Diego CrettiIncidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un albero morendo sul colpo ... fanpage.it

Perde il controllo della propria vettura e si ribalta: muore sul colpoIl dramma si è consumato sotto gli occhi attoniti dei numerosi passanti e degli automobilisti che, nel traffico del pomeriggio, si sono trovati di f ... zoom24.it

Un uomo partito per un itinerario tra Monte Zampa e vetta del Sibilla perde l’orientamento nel pomeriggio. Trova riparo al rifugio Banditella e chiama i soccorsi - facebook.com facebook

Eh ma Pogacar vince sempre, il ciclismo perde interesse perchè non c'è praticamente gara. I tifosi si annoiano. Blablabla. Il popolo (che spettacolo...) lungo le Strade Bianche la pensa diversamente. Per fortuna PS le Strade Bianche sono ormai sul mio podio x.com