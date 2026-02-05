Incidente stradale all’alba | guidatore perde il controllo e finisce nel fosso

Una donna ha perso il controllo dell’auto e finita nel fosso tra Fonte e Asolo. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, durante una notte di pioggia e vento forte. La guidatrice si trovava alla guida di notte, quando improvvisamente ha sbagliato strada e l’auto è scivolata fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre la donna e mettere in sicurezza la zona. Nessuna conseguenza grave per la guidatrice, ma l’episodio ha causato disagi alla circolazione.

**Incidente stradale a Fonte: la donna guida l’auto e finisce nel fosso. Una notte di maltempo, un incidente improvviso** Giovedì mattina, alle cinque e cinque minuti, nel cuore della notte tra i comuni di Fonte e Asolo, una donna alla guida della propria auto ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fosso a lato della strada. L’incidente, verificatosi in piena oscurità, è stato causato probabilmente da un colpo di sonno o dalla superficie asfaltica resa viscosa dal maltempo. La donna, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma il veicolo è andato in pezzi. Il sinistro è stato immediatamente segnalato, con l’intervento rapido dei vigili del fuoco, del Suem 118, e dei carabinieri di Castelfranco Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incidente stradale ha coinvolto una donna alla guida di un’utilitaria, che ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un albero.

