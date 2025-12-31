Esplosione al bancomat di Sant’Angelo dei Lombardi | indagini in corso

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della filiale Biper di Sant’Angelo dei Lombardi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e identificare i responsabili. L’episodio ha causato disagi alla clientela e solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree rurali della provincia.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un gruppo di ignoti ha fatto esplodere il bancomat della filiale Biper di Sant'Angelo dei Lombardi. La cassa contenente il denaro è stata asportata.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia.

