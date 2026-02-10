Regolamento per l’attuazione di percorsi di giustizia riparativa nelle scuole Scarica il documento

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il nuovo regolamento per mettere in atto percorsi di giustizia riparativa nelle scuole. Ora gli istituti possono usare queste procedure come alternativa alle sanzioni disciplinari tradizionali, come l’allontanamento dalle lezioni. Il documento, disponibile online, spiega come applicare questa misura in modo pratico e in linea con la normativa vigente. Le scuole avranno così la possibilità di favorire un percorso di cittadinanza attiva e solidarietà tra studenti.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola.

