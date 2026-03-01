Da Roma arriva la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum”, un evento che vede la partecipazione di Travaglio, Di Matteo e Conte. L’incontro si concentra sulla spiegazione del referendum riguardante magistratura e politica, offrendo una sintesi chiara e diretta delle questioni coinvolte. La presentazione viene trasmessa in diretta, attirando l’attenzione di pubblico e media interessati a chiarire i contenuti del voto.

In diretta da Roma la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole“. Intervengono il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il magistrato Nino Di Matteo e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Il vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o No? Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata. Perché cambiare le regole proprio ora? “La riforma Nordio piacerebbe a mio padre”: l’intervista al Fatto di Gelli jr diventa un caso. M5s: “Progetto pericoloso”. Pd: “Il governo chiarisca” Iran, Salvini giustifica Trump: “Aveva i suoi motivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo e Conte

“Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti”: segui la diretta dell’evento con Conte e TravaglioIn diretta dal Campidoglio l’evento per il No al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo con Giuseppe Conte.

Perché No, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio. Il primo video: come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?Come cambia la Costituzione con la riforma Nordio-Meloni? Cosa comporta la separazione delle carriere? Come saranno composti – e come funzioneranno –...

Contenuti utili per approfondire Guida.

Temi più discussi: PERCHÉ NO – Presentazione del libro di Marco Travaglio; Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma; Referendum giustizia 2026: guida visiva completa al voto di marzo; In vista del Referendum sulla giustizia, in libreria le ragioni del Sì e quelle del No.

Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: le balle del Sì smentite con fatti e numeriBisogna separare i pm dai giudici, i giudici danno sempre ragione ai pm, i magistrati non pagano mai. Marco Travaglio smonta le più popolari balle per il Sì nella quarta puntata di Perché No, la ... ilfattoquotidiano.it

Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: gli indecisi potrebbero cambiare tuttoSenza quorum e con margini minimi nei sondaggi, il referendum sulla Giustizia si gioca sull’affluenza e sulla mobilitazione degli indecisi ... quifinanza.it

Guerra in Medio Oriente uccisa la Guida Suprema: pioggia di missili sugli Emirati e Dubai x.com

La morte della guida suprema che ha governato l'#Iran per decenni scuote nel profondo il sistema teocratico su cui si regge il regime islamista di #Teheran - facebook.com facebook