Oggi a Roma si tiene la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum” con interventi di Travaglio, Di Matteo, Conte e Raggi. L’evento viene trasmesso in diretta e si focalizza sulla spiegazione del referendum riguardante magistratura e politica. La presentazione si svolge presso una sede cittadina e coinvolge diversi protagonisti del panorama politico e giudiziario italiano.

Il vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o No? Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata. Perché cambiare le regole proprio ora? “La riforma Nordio piacerebbe a mio padre”: l’intervista al Fatto di Gelli jr diventa un caso. M5s: “Progetto pericoloso”. Pd: “Il governo chiarisca” Iran, Salvini giustifica Trump: “Aveva i suoi motivi”. Schlein: “Violato il diritto internazionale”. Conte: “L’Ue reagisca” Iran, uccisi Khamenei e Ahmadinejad. Trump: “48 leader andati via in un colpo solo”. I pasdaran: “Missili contro la portaerei Lincoln”. Gli Usa: “Nemmeno sfiorata”. Centinaia di navi ferme a Hormuz: due colpite Uccisi anche il capo delle forze armate e il ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo, Conte e Raggi

“Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo e ConteIn diretta da Roma la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole“.

“Referendum, una partita decisiva per democrazia e diritti”: segui la diretta dell’evento con Conte e TravaglioIn diretta dal Campidoglio l’evento per il No al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo con Giuseppe Conte.

Una raccolta di contenuti su Guida.

Temi più discussi: PERCHÉ NO – Presentazione del libro di Marco Travaglio; Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Ecco come il governo controllerà i pm dopo la riforma; Referendum giustizia 2026: guida visiva completa al voto di marzo; In vista del Referendum sulla giustizia, in libreria le ragioni del Sì e quelle del No.

Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: le balle del Sì smentite con fatti e numeriBisogna separare i pm dai giudici, i giudici danno sempre ragione ai pm, i magistrati non pagano mai. Marco Travaglio smonta le più popolari balle per il Sì nella quarta puntata di Perché No, la ... ilfattoquotidiano.it

Referendum Giustizia, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal Governo ... quifinanza.it

#NEWS - La morte della Guida suprema iraniana #AliKhamenei segna uno spartiacque drammatico nella crisi che sta incendiando il Medio Oriente. Secondo l’agenzia Ilna, nell’ondata di attacchi a #Teheran sarebbe stato ucciso anche l’ex presidente Mahmo - facebook.com facebook

Guerra in Medio Oriente uccisa la Guida Suprema: pioggia di missili sugli Emirati e Dubai x.com