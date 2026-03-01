Perché No – Guida al referendum | segui la presentazione con Travaglio Di Matteo Conte e Raggi

Da ilfattoquotidiano.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si tiene la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum” con interventi di Travaglio, Di Matteo, Conte e Raggi. L’evento viene trasmesso in diretta e si focalizza sulla spiegazione del referendum riguardante magistratura e politica. La presentazione si svolge presso una sede cittadina e coinvolge diversi protagonisti del panorama politico e giudiziario italiano.

Il vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o No? Quella di Meloni è una legge Acerbo edulcorata. Perché cambiare le regole proprio ora? “La riforma Nordio piacerebbe a mio padre”: l’intervista al Fatto di Gelli jr diventa un caso. M5s: “Progetto pericoloso”. Pd: “Il governo chiarisca” Iran, Salvini giustifica Trump: “Aveva i suoi motivi”. Schlein: “Violato il diritto internazionale”. Conte: “L’Ue reagisca” Iran, uccisi Khamenei e Ahmadinejad. Trump: “48 leader andati via in un colpo solo”. I pasdaran: “Missili contro la portaerei Lincoln”. Gli Usa: “Nemmeno sfiorata”. Centinaia di navi ferme a Hormuz: due colpite Uccisi anche il capo delle forze armate e il ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

