garlasco una testimone avrebbe visto la madre delle cappa la mattina del delitto stasi visto da nessuno

Una testimone sostiene di aver visto Maria Rosa Poggi, madre di Alberto Cappa, vicino all’abitazione di Chiara il giorno del delitto a Garlasco. La donna ha riferito di averla notata quella mattina, ma altri testimoni affermano di non averla vista in quel momento. La scena si fa più intricata mentre gli investigatori cercano di mettere insieme i pezzi di questa vicenda ancora tutta da chiarire.

La mattina del delitto di Garlasco “Alberto Stasi non l’ha visto nessuno“, o meglio, “hanno visto tutti tranne che lui”: sono parole che una testimone affida a un’inviata di FarWest per riportare ciò che vide il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli 8. La donna fa il nome di Maria Rosa Poggi, la madre di Paola e Stefania Cappa: “Un conto è averla vista venire da lì, un conto è dire che abbia fatto qualcosa”, sottolinea per dire che la sua non è un’accusa nei confronti della donna. La madre delle gemelle Cappa, secondo una testimone Avvicinata dall’inviata Chiara Ingrosso a Garlasco, la donna – probabilmente la stessa ascoltata da Le Iene qualche settimana fa – racconta che la mattina in cui fu uccisa Chiara Poggi avrebbe visto Maria Rosa Poggi provenire in auto da via Pascoli, una verità fino ad ora raccontata solo alla figlia e mai condivisa con gli inquirenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il caso di Garlasco potrebbe presto conoscere una svolta decisiva.

