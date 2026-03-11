Perché gli esperti non usano più l’ammorbidente? Versate questo nella lavatrice | i panni tornano nuovi

Sempre più esperti evitano di usare l’ammorbidente tradizionale e consigliano l’uso di acido citrico, una scelta che riguarda sia la cura dei tessuti sia la manutenzione della lavatrice. Questa variazione nelle pratiche di lavaggio rispecchia un cambio di approccio che si basa su considerazioni chimiche e sulla tutela dei materiali. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca metodi più efficaci e meno dannosi.

L'abbandono dell' ammorbidente tradizional e in favore dell' acido citrico non è più soltanto una tendenza ecologista, ma una scelta tecnica basata sulla chimica dei tessuti e sulla manutenzione degli elettrodomestici. Gli esperti del settore tessile e i riparatori di lavatrici confermano che le sostanze grasse contenute nei comuni prodotti profumati creano una pellicola impermeabilizzante che rovina le fibre e appesantisce le meccaniche interne. Sostituire questo additivo con una soluzione acida permette di eliminare il calcare, rispettare l'ambiente e prolungare la vita del guardaroba. Nonostante la sensazione di morbidezza immediata, l'ammorbidente agisce depositando sulla superficie dei tessuti dei composti chiamati tensioattivi cationici (spesso derivati da grassi animali o sintetici).