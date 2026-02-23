Perché non dimagrisco? I 12 errori più comuni secondo gli esperti

La difficoltà a perdere peso deriva spesso da abitudini sbagliate, come mangiare troppo velocemente o saltare i pasti, che ostacolano il dimagrimento. Molti si affidano a diete restrittive senza risultati duraturi, alimentando frustrazione e confusione. Un errore comune consiste nel sottovalutare l'importanza dell’attività fisica quotidiana o nel bere poche acqua. Questi comportamenti influiscono direttamente sulla capacità di raggiungere e mantenere il peso desiderato.

Sì', quando si parla di perdita di peso, spesso vengono proposte diete lampo e soluzioni “miracolose” che promettono risultati rapidi. Tuttavia, come sottolineano i dietologi, dimagrire in modo duraturo dipende da molti fattori: non solo da cosa mangiamo, ma anche da sonno, stress, orari dei pasti e stile di vita. Anna Groom, portavoce della British Dietetic Association, avverte che le diete drastiche possono funzionare nel breve periodo, ma sono difficili da sostenere e spesso portano a frustrazione e recupero del peso. Per risultati stabili, servono cambiamenti graduali e realistici. Ecco gli errori più comuni che possono ostacolare il dimagrimento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

