Nel video, tre bambini nel bosco di Palmoli si divertono a usare una lavatrice a gettoni, sorridendo mentre raccolgono i vestiti puliti. Le immagini risalgono a qualche mese fa, prima che, il 20 novembre scorso, fossero allontanati dalla loro famiglia. Un momento di semplicità e innocenza che testimonia la loro quotidianità prima di eventi più complessi.

Sorridono, si divertono a raccogliere i vestiti puliti da una lavatrice a gettoni. Questo video è stato girato qualche mese fa quando i tre bambini allontanati dai genitori il 20 novembre scorso, vivevano ancora nella casa del bosco di Palmoli. Secondo gli avvocati queste immagini dimostrano che i bambini non hanno affatto vissuto in un isolamento sociale e che avevano dimestichezza con la tecnologia. Dopo che il tribunale dei minori de L'Aquila ha negato il ricongiungimento dei tre figli. Per diversi motivi tra cui la mancata socializzazione, la scolarizzazione e l'inagibilità della casa, i legali di Natan e Cathernine hanno deciso di nominare una squadra di consulenti e mediatori culturali (un sociologo, un neuropsichiatra infantile, una psicologa, una pediatra) che in queste ore hanno già iniziato a studiare la pratica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, in un video i bambini usano la lavatrice a gettoni

