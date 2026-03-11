Perché a volte ci sembra di riuscire a respirare solo da una narice? La risposta non è il raffreddore

Molte persone hanno sperimentato almeno una volta la sensazione di respirare più facilmente da una narice rispetto all'altra, senza essere influenzate da un raffreddore. Durante un respiro profondo, si nota che solo una delle due narici permette il passaggio dell'aria, creando una sensazione di respirazione asimmetrica. Questa condizione è abbastanza comune e può verificarsi in vari momenti della giornata.

È un’esperienza comune accorgersi, durante un respiro profondo, che solo una narice sembra permettere il passaggio dell’aria. Prima di ipotizzare un improvviso raffreddore o la presenza di un setto deviato, è bene sapere che si tratta di un fenomeno fisiologico del tutto normale. Questo meccanismo prende il nome di ciclo nasale e rappresenta una strategia fondamentale per il benessere dell’organismo. Ogni giorno il naso filtra circa 12.000 litri d’aria, agendo come una vera e propria barriera protettiva contro gli agenti patogeni. Influenza e Raffreddore: il vero e il falso. guarda le foto Cos’è il ciclo nasale e come funziona. Il ciclo nasale è un processo automatico, regolato dall’ipotalamo, che porta le narici ad alternarsi nel ruolo di via principale per il respiro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

