Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio

Nel calcio moderno, il sistema di rilevamento del fuorigiogo semi-automatico analizza anche piccole parti del corpo, come il braccio. Nel caso di Napoli-Parma, il gol di McTominay è stato annullato perché Mazzocchi si trovava in posizione di fuorigioco, anche se solo con il braccio. Questa decisione evidenzia come gli strumenti tecnologici siano sempre più precisi nel determinare la posizione dei giocatori, garantendo maggiore correttezza nelle valutazioni arbitrarie.

