Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio
Nel calcio moderno, il sistema di rilevamento del fuorigiogo semi-automatico analizza anche piccole parti del corpo, come il braccio. Nel caso di Napoli-Parma, il gol di McTominay è stato annullato perché Mazzocchi si trovava in posizione di fuorigioco, anche se solo con il braccio. Questa decisione evidenzia come gli strumenti tecnologici siano sempre più precisi nel determinare la posizione dei giocatori, garantendo maggiore correttezza nelle valutazioni arbitrarie.
Nei primi minuti di Napoli-Parma è stato annullato un gol a McTominay per un offside iniziale di Mazzocchi rilevato dal Fuorigioco semi-automatico. L'arbitro Fabbri è stato richiamato al VAR e ha poi correttamente annullato il tutto anche se si è trattato di una questione di millimetri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
