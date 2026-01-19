Roma Dovbyk operato alla coscia | stop di almeno due mesi e mezzo

Roma, Dovbyk si sottopone a intervento chirurgico alla coscia sinistra, a seguito di una lesione rimediata durante la partita contro il Lecce. L’attaccante ucraino dovrà restare fuori dal campo per almeno due mesi e mezzo, in una fase importante della stagione. La società seguirà con attenzione il percorso di recupero, auspicando un ritorno in forma nel minor tempo possibile.

La Roma perde Artem Dovbyk per un periodo prolungato: l’attaccante ucraino è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata durante la gara contro il Lecce. La decisione è maturata dopo nuovi esami strumentali che hanno confermato la gravità del quadro clinico. Nei prossimi giorni lo staff medico definirà con maggiore precisione tempi e percorso riabilitativo. L’operazione, eseguita in Finlandia, segna uno snodo importante nella stagione del numero 9 giallorosso, costretto ora a concentrarsi esclusivamente sul recupero. Il messaggio ai tifosi dopo l’intervento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, nuovo stop per Dovbyk: lesione alla cosciaRoma comunica che Artem Dovbyk si è fermato nuovamente a causa di una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, riscontrata dopo gli accertamenti di questa mattina.

Dovbyk in stampelle, ecco la prima foto dopo l’operazione: “Torno più forte di prima” - Questa la prima immagine di Artem Dovbyk dopo l' operazione, svolta in Finlandia dal prof. forzaroma.info