Durante un evento in città, Sal Da Vinci aveva espresso un commento riguardo ai comizi di FdI con le parole “Per sempre sì”, ma successivamente ha chiarito che si trattava di un’interpretazione sbagliata. L’artista si trovava al conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino, quando ha fatto questa affermazione. La sua posizione è stata quindi smentita poco dopo.

A margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha confermato di aver ricevuto una chiamata da Giorgia Meloni, smentendo però di aver parlato con la premier del possibile utilizzo di Per sempre sì, brano vincitore al Festival di Sanremo, come colonna sonora dei comizi finali di Fratelli d’Italia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Giorgia Meloni (Ansa). Da Vinci: «Mi ha fatto i complimenti ed è finita lì». «Mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì», ha detto Da Vinci. «Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più importanti da fare», ha aggiunto, parlando di « parole che volano nel web e che diventano gigantesche». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - “Per sempre sì” ai comizi di FdI: arriva la smentita di Sal Da Vinci

