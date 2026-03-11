Meloni può usare Per sempre sì ai comizi sul referendum | non serve il permesso di Sal Da Vinci

Giorgia Meloni e il partito Fratelli d’Italia sono autorizzati a usare la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci durante i loro comizi sul referendum, purché versino i diritti SIAE. La decisione riguarda la possibilità di utilizzare la musica senza richiedere un permesso diretto dall’artista, ma rispettando le norme sul pagamento delle royalty. La questione riguarda la gestione dei diritti musicali in occasione di eventi pubblici politici.

Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia possono usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ai comizi sul referendum se pagano i diritti SIAE. Gli artisti possono solo dissociarsi o agire legalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare "Per sempre sì" di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta“Per sempre sì”, canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026, potrebbe diventare il brano scelto nei comizi a supporto del sì al...

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comiziVenerdì scorso, tra un vertice per la crisi internazionale con Macron, Starmer e Merz sul conflitto in Iran, Giorgia Meloni ha ritagliato qualche...

Aggiornamenti e notizie su Meloni può usare 8220 Per sempre sì...

Temi più discussi: Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sì; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta; Giorgia Meloni e FdI vogliono Per sempre sì di Sal Da Vinci per il Referendum: no comment del cantante a Fanpage.

Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commentaReferendum Giustizia, Giorgia Meloni avrebbe chiamato Sal Da Vinci per usare Per sempre sì nei comizi referendari. No comment dall'ufficio stampa ... virgilio.it

Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sìFdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese ... repubblica.it

"Si sposa nella primavera del 2027" Ilary Blasi e l’ipotesi di avere Sal Da Vinci come cantante, ironizza: https://fanpa.ge/hSCnq - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com