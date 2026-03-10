Durante i comizi sul referendum giustizia, circola la voce che la presidente del Consiglio possa aver deciso di utilizzare la canzone

“Per sempre sì”, canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026, potrebbe diventare il brano scelto nei comizi a supporto del sì al referendum sulla giustizia. Ci sarebbe stata una telefonata di Giorgia Meloni al cantante per sottolineare come la canzone fosse “un regalo per il referendum”. L’ufficio stampa di Sal Da Vinci, intanto, non ha voluto commentare la notizia. La telefonata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci Per Sempre sì, i complimenti di La Russa e Lollobrigida Le parole di Al Bano La telefonata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci L’indiscrezione è stata lanciata da La Repubblica. Venerdì 6 marzo, ci sarebbe stata una telefonata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare "Per sempre sì" di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta

