Il Napoli ha appena rinnovato il contratto di Antonio Vergara fino al 2030, senza inserire clausole rescissorie. Il giovane talento, che ha già mostrato tutte le sue qualità, guadagna 700mila euro a stagione. La società azzurra ha deciso di blindare il giocatore, puntando forte sul suo potenziale, mentre il pubblico si aspetta che possa diventare uno dei pilastri della squadra nei prossimi anni.

"> L’esplosione di Antonio Vergara ha acceso entusiasmi non solo a Napoli ma anche in ottica Nazionale. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il ct Rino Gattuso starebbe seriamente valutando la possibilità di convocare il talento di Frattaminore per la sfida playoff contro l’Irlanda del Nord. La sua spregiudicatezza e la fantasia hanno colpito anche lo staff azzurro: Gattuso ne ha parlato a lungo con Leonardo Bonucci e con il vice Gigi Riccio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Vergara, il talento blindato dal Napoli” Contratto recentemente rinnovato fino al 2030, senza clausola rescissoria: guadagna 700mila euro a stagione

Approfondimenti su Vergara Napoli

Fabio Paratici sarà presentato ufficialmente alla Fiorentina giovedì alle 13:00.

Il Cesena ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Vittorio Magni dal Milan.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Napoli, Vergara: Non sento il peso della maglia azzurra, gioco per la mia gente; NESSUN RINNOVO IN VISTA PER VERGARA IL MATTINO: IL NAPOLI LO HA GIÀ BLINDATO FINO AL 2030!; Anche stavolta non basta Vergara: resta il gioiello del baby azzurro; Vergara, Gattuso lo tiene d’occhio per i playoff: la mossa per Genoa-Napoli – Mattino.

Rinnovo Vergara, nessuna fretta: è stato appena blindato e non c'è clausolaDa giorni si parla di Vergara, del suo exploit e anche dell'ipotesi rinnovo. Ma sul tema futuro fa chiarezza il quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Il rinnovo del contratto ... tuttonapoli.net

Il Mattino – Conte, stavolta ha vinto la prudenza. Sostituire Hojlund e Vergara l’errore che ha deciso il match! E Lukaku…Sostituire Hojlund e Vergara è stato l'errore che ha determinato il destino del Napoli in Coppa Italia. Il commento de Il Mattino riguardo Napoli-Como ... mondonapoli.it

IL MATTINO - Napoli, il rinnovo del contratto di Vergara non è una priorità, ecco il motivo ift.tt/XmYvDt0 x.com

Cambi e calcoli: l’analisi che accusa la prudenza Nel racconto de Il Mattino, la svolta di Napoli-Como arriva con le sostituzioni. Il Napoli era in controllo fino agli ultimi venti minuti, poi qualcosa si è spento. “Togliere Hojlund e Vergara ha segnato un arresto. È s - facebook.com facebook