Il segno dell’arrivo dei dalmati a Santa Veneranda di Pesaro rappresenta un importante elemento storico e culturale. Collocata in un’area spesso menzionata per questioni di viabilità, questa opera merita attenzione per il suo valore identitario e storico, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio locale. Un approfondimento su questa testimonianza permette di riscoprire un pezzo di passato spesso trascurato, valorizzando la memoria della comunità e il suo legame con il territorio.

Calegari Franca * Vorrei riportare l’attenzione su un’opera un po’ dimenticata, collocata in un luogo frequentemente citato per ragioni di viabilità e di circolazione stradale: Santa Veneranda. Si tratta dell’affresco conservato nell’altare maggiore dell’antica chiesetta, collocata accanto all’arco che consente la viabilità della zona. L’edificio è stata abbandonato dopo la costruzione della nuova chiesa adiacente, ma l’affresco era nato come edicola votiva dipinta alla fine del Quattrocento in una celletta esterna. In questa edicola sono raffigurati la Madonna in trono col Bambino, san Sebastiano protettore dalla peste e santa Veneranda molto amata tra le popolazioni slave, vissuta nel II secolo e martirizzata tra terribili torture, una delle quali fu l’immersione in una pentola con pece bollente, che precedeva la decapitazione finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il segno dell’arrivo dei dalmati a Santa Veneranda di Pesaro

Leggi anche: Cimitero degli pneumatici in località Santa Veneranda: scatta bonifica dopo il dissequestro

Leggi anche: Pesaro Mestre 90-84: il trio Bucarelli, Tambone e Maretto mette a segno 51 punti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

NATALE IN ARRIVO Anche quest'anno il Natale e le Feste sono alle porte. Il segno tangibile dell'arrivo di questa festività è stato il nostro "caro, scintillante e colorato albero di Natale", che è stato sistemato al solito posto come da tradizione, dai nostri i - facebook.com facebook