Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista dell’Inter attualmente in prestito al Pisa, ha dichiarato di desiderare un eventuale ritorno alla squadra nerazzurra. Tuttavia, ha anche ammesso di non conoscere ancora cosa riserverà il suo futuro. Le sue parole riflettono la volontà di continuare a crescere nel calcio e l’affetto per l’Inter, squadra che sogna di rivedere in futuro.

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter in prestito al Pisa, Ebenezer Akinsanmiro, si è espresso così in merito al suo futuro: le sue parole. Ebenezer Akinsanmiro si conferma uno dei protagonisti assoluti della stagione del Pisa. Le prestazioni di alto livello offerte in Serie B dal centrocampista, attualmente in prestito dall’ Inter, non sono passate inosservate, valendogli la prima storica convocazione con la nazionale maggiore della Nigeria. Ai microfoni di Elegbete Tv, il classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni, descrivendosi emozionato e piacevolmente sorpreso per la chiamata delle “Super Eagles”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akinsanmiro svela: «Mi piacerebbe tornare all’Inter ma non so cosa mi riserva il futuro. Il mio giocatore preferito è quel nerazzurro»

Leggi anche: Akanji sul futuro: «Non so cosa accadrà in estate, ma mi piacerebbe restare all’Inter. Sullo scudetto dico questo»

Leggi anche: Intervista ad Arisa: “Nuvole è un brano che mi ha dato forza. Festival di Sanremo? Sarebbe un sogno tornare su quel palco. Mi piacerebbe collaborare con Laura Pausini”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Akinsanmiro: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Calhanoglu il mio giocatore preferito" - Dal ritiro della Nazionale nigeriana, dove sta preparando la sua prima partecipazione alla Coppa d'Africa, Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito ... msn.com