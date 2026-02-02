La polizia di Milano ha arrestato due persone e ne ha indagate altre quattro nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia online. Gli investigatori hanno scoperto un giro di violenze sessuali su minori trasmesse in diretta, in un fenomeno chiamato “live distant child abuse”. Le indagini sono partite dopo la denuncia di alcuni genitori e hanno portato alla scoperta di contenuti estremamente inquietanti. Ora gli inquirenti cercano di fare luce su un fenomeno che mette a rischio la sicurezza dei più piccoli.

L’inchiesta della Procura di Milano sul fenomeno del “live distant child abuse”, ovvero episodi di violenza sessuale online “a distanza”. Sono coinvolte sei persone in diverse province italiane Sono sei le persone attualmente indagate per violenza sessuale online ai danni di minori nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Milano. Due uomini, di 47 e 31 anni, sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria con l’accusa di detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, violenze sessuali su minori online: 2 arresti e 4 indagati per pedopornografia

Approfondimenti su Milano Violenze

La Procura di Milano ha fatto scattare un’ampia operazione contro la pedopornografia online.

La polizia di Milano ha individuato sei persone coinvolte in violenze sessuali a distanza su minori online.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Violenze

Argomenti discussi: Mi hanno stuprata, ragazza denuncia di essere stata violentata nella stazione di Milano Porta Garibaldi; Droga, rapine, violenze sessuali: tre marocchini espulsi in 48 ore; Minori, violenze, lavoro: a Milano reati in aumento. L’allarme: Il sistema non regge; Visite intime filmate con la videocamera, finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali.

Violenze sessuali su minori online: due uomini in arresto e altri quattro indagatiDue uomini di 47 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale online a distanza su minori nell'ambito di un'inchiesta della Procura ... fanpage.it

L’orrore online: violenze sessuali su minori, 2 arresti tra la Calabria e TrentoUn’inchiesta della Procura di Milano ha portato a due arresti e a un totale di sei indagati per violenze sessuali su minori commesse online. Sequestrato ingente materiale pedopornografico ... quicosenza.it

Violenze sessuali su minori on line, due arresti e altri quattro indagati per "detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico", nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano. #ANSA facebook

Minori, violenze, lavoro: a Milano reati in aumento. L’allarme: “Il sistema non regge” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com