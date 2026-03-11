Pedemontana Tratta D Breve | il Tar vuole vederci chiaro e rinvia l' udienza al 18 novembre

Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di rinviare l’udienza sulla Pedemontana, tratta D Breve, al 18 novembre 2026. La decisione arriva dopo la prima comparizione, durante la quale sono stati esaminati i ricorsi presentati contro il progetto. La nuova data rappresenta il prossimo passo nel procedimento legale relativo alla tratta.

Ricorso al Tar: dopo la prima udienza il Tribunale amministrativo regionale rimanda tutto al 18 novembre 2026. Lo annunciano i sindaci dei Comuni brianzoli che hanno fatto ricorso al Tar dopo l’approvazione della Tratta D Breve di Pedemontana (approvata a dicembre 2025). In una nota congiunta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

