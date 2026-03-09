Pechino Express | rotta Estremo Oriente 12 marzo

Da marzo, Pechino Express riprende con una nuova rotta che coinvolge Indonesia, Cina e Giappone. La trasmissione televisiva si prepara a ripartire con una tappa che attraversa queste nazioni, offrendo ai concorrenti l’opportunità di attraversare territori diversi e vivere nuove esperienze. La partenza è fissata per il 12 marzo, segnando il ritorno del format sul palinsesto televisivo.

La corsa verso l’Estremo Oriente riparte dal 12 marzo con una rotta che attraversa Indonesia, Cina e Giappone. Chanel Totti e Filippo Laurino si uniscono a una ventina di coppie per sfidare se stessi in un viaggio che unisce competizione e scoperta culturale. Costantino della Gherardesca guiderà i partecipanti attraverso tappe impreviste che porteranno fino a Kyoto, trasformando lo spettacolo in un vero e proprio laboratorio di relazioni umane e resilienza. Il premio finale sarà devoluto a un’organizzazione non governativa operante nei paesi visitati. L’Italia guarda all’Oriente: la nuova rotta dello show. Il calendario televisivo italiano si prepara ad accogliere una delle più ambiziose edizioni mai realizzate da questo format di viaggio competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

