La fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania” torna su Canale 5 dal 4 marzo con Giusy Buscemi nel ruolo principale di Vanina, il vicequestore catanese. In un’intervista esclusiva, l’attrice rivela che il personaggio si troverà divisa tra Paolo e Manfredi e ricorda come il suo percorso nel mondo dello spettacolo sia iniziato grazie a Miss Italia. Inoltre, menziona che non esclude mai la possibilità di partecipare a “Ballando con le Stelle”.

La fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania” torna su Canale 5 dal 4 marzo, con Giusy Buscemi protagonista nei panni del vicequestore catanese. Nella nuova stagione, la sua Vanina affronterà nuove indagini e dovrà convivere con un passato doloroso, incarnato dalla minaccia mafiosa di Salvatore Fratta (interpretato da Cosimo Coltraro), l’uomo responsabile dell’omicidio di suo padre che continua a essere libero, un’ombra costante che la spinge a rimanere vigile mentre cerca di bilanciare determinazione e lucidità nel suo lavoro. La serie è diretta da Davide Marengo. Nel cast, oltre a Giusy Buscemi e agli altri attori già citati, ci sono anche Stefano Gianino, Daniele Pilli, Manuela Ventura, Andrea Cianci, Domizia Russo, Grazia La Ferla, Roberto Salemi, Pietro Delle Piane, Gabriella Saitta, Rita Abela e Simona Di Bella. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Vanina 2", intervista esclusiva a Giusy Buscemi: "Vanina si troverà divisa tra Paolo e Manfredi. Se non ci fosse stata Miss Italia non sarei qui oggi. Ballando con le Stelle? Non escludo mai nulla"

