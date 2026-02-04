PayPal in flessione sul mercato | cambio alla guida dopo un calo del 20% nel valore azionario

Il mercato ha reagito con shock questa mattina, quando le azioni di PayPal hanno perso il 20% in pochi minuti, scendendo sotto i 52 dollari. La società ha annunciato anche un cambio alla guida, dopo il forte calo del valore azionario. Gli investitori sono preoccupati per le prospettive future e si chiedono cosa possa aver scatenato questa brusca discesa.

Il mercato ha reagito con un brivido di allarme alle 10.37 del 4 febbraio 2026, quando le quotazioni di PayPal hanno crollato del 20% in pochi minuti, scendendo sotto i 52 dollari per azione. Il collasso non è stato solo un movimento di mercato, ma un segnale di allarme che ha scosso gli investitori in tutto il mondo. A New York, gli schermi dei trader al Nasdaq hanno mostrato una linea rossa che si è abbassata inesorabilmente, mentre a San José, sede del colosso dei pagamenti digitali, gli uffici sono rimasti silenziosi, quasi in attesa di una decisione che avrebbe cambiato il corso dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PayPal in flessione sul mercato: cambio alla guida dopo un calo del 20% nel valore azionario Approfondimenti su PayPal Crollo Olimpia valuta cambio in quintetto: svolta sul mercato dopo l’addio del playmaker. Dopo il recente addio di Lorenzo Brown, l’Olimpia Milano si muove sul mercato per cambiare il quintetto. Esportazioni in calo, la flessione maggiore nel marcato inglese e statunitense Nel territorio della Romagna, le esportazioni nei primi nove mesi del 2025 hanno raggiunto 5,6 miliardi di euro, segnando un aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su PayPal Crollo Argomenti discussi: PayPal registra utile trimestrale di 1,44 miliardi confermando crescita solida nel settore dei pagamenti digitali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.