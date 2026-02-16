Grosseto | bus in fiamme all’alba sulla strada delle Collacchie Paura per autista e passeggero

Un bus ha preso fuoco all’alba sulla strada delle Collacchie a causa di un guasto al motore, creando panico tra autista e passeggero. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, che hanno avvolto il veicolo poco prima di raggiungere Grosseto. Sul posto si sono formate lunghe code e i soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona.

FOLLONICA (GROSSETO) – Paura in provincia di Grosseto all'alba di oggi, 16 febbraio 2026. Intorno alle 6:00 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla Strada Provinciale delle Collacchie nel comune di Scarlino, in prossimità del bivio di Cala Violina, per l'incendio di un pullman che procedeva in direzione Grosseto. A bordo del mezzo si trovavano soltanto l'autista e un passeggero, che sono riusciti ad abbandonare tempestivamente il veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Non si registrano feriti. La squadra è intervenuta con APS e autobotte, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell'area.